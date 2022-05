Verleihung der Taldorfer Ehrennadel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Taldorfs Ortsvorsteherin Regine Rist hat in der Oberzeller Schussentalhalle im Rahmen einer Feierstunde die Ehrennadeln der Ortschaft Taldorf verliehen. Die Ehrennadel erhalten Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße um die Ortschaft verdient gemacht haben. Diesmal hat der Ortschaftsrat Taldorf vier Persönlichkeiten ausgezeichnet.

Hans-Peter Müller ist seit 1988 Mitglied der Feuerwehr Ravensburg, Abteilung Taldorf, und war in seiner langen Dienstzeit unter anderem als Gruppen- und Zugführer des Löschzugs Oberzell und als Abteilungskommandant der Abteilung Taldorf tätig. 2018 erhielt er bereits das Ehrenkreuz in Silber für seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr. Auch um die Ortsfasnet hat sich Herr Müller verdient gemacht sowie beim Fanfarenzug Oberzell.

Walter Blum war von 1985 bis 2007 aktives Mitglied der Feuerwehr Ravensburg, Abteilung Taldorf, und engagiert sich seither bei der Altersabteilung. In seiner aktiven Zeit übernahm er viele Sonderaufgaben. So war er Zugführer des Löschzugs Oberzell, stellvertretender Gesamt- und Abteilungskommandant der Feuerwehr Ravensburg, Abteilungskommandant der Abteilung Taldorf, Kreisausbilder für Grundausbildung und Truppenführer. Er erhielt bereits das Deutsche Feuerwehrkreuz in Silber sowie in Gold.

Erwin Dillmann engagiert sich bereits seit 1971 im Rahmen der Musik für die Ortschaft Taldorf. So übernahm er unter anderem die Aufgaben des Jugendleiters und Vizedirigenten beim Musikverein Taldorf und war von 1986 an mit einer kurzen musikalischen Unterbrechung Dirigent beim Musikverein in Oberzell. Zudem hat er dort die Jugendausbildung bei den Holzblasinstrumenten übernommen.

Manfred Boy hat sich in vielfacher Art und Weise im Sportverein Oberzell sowie in der Kinder- und Heimatfestkommission Taldorf verdient gemacht. Seit 1955 ist er Mitglied im Sportverein Oberzell und übernahm eine Vielzahl an Aufgaben im Verein. So wirkte er unter anderem in vielen Arbeitsstunden beim Bau des Sportheims Oberzell mit. Auch übernahm er einige Jahre die Aufgabe des Jugendtrainers. Seit 1965 ist er Mitglied in der Kinderfestkommission. Seit 2016 ist er federführend in der Werkstatt der Requisitenhalle für Reparaturen, Instandhaltungen und Anfertigung der Festwägen tätig. Noch heute bringt er sich mit seinem Fachwissen und handwerklichen Knowhow in vielen Bereichen der Ortschaft ein.