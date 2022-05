Verlegung der Imbissbetriebe des Wochenmarktes

Aufgrund des „Fröhlichen Maimarktes“ des Lions-Club Ravensburg, der am Samstag, 7. Mai, auf dem Marienplatz vor dem Lederhaus stattfindet, stehen die Imbiss-Stände des Wochenmarktes an diesem Tag auf dem nördlichen Marienplatz. Der Busverkehr wird an diesem Tag umgeleitet. Besucher werden außerdem gebeten, auf das Angebot „Nette Toilette“ zurückzugreifen, da die Toilette in der Marienplatztiefgarage aus technischen Gründen vorübergehend geschlossen bleibt.