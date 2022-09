Verkehrszeichen in Ravensburg umgefahren und geflüchtet

Ein Autofahrer hat in Ravensburg ein Verkehrszeichen umgefahren und ist geflüchtet. Das umgefahrene „Vorfahrt achten“-Schild steht in der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Schwanenstraße, wie die Polizei mitteilt. Sie ermittelt in diesem Fall wegen Verkehrsunfallflucht. Am Samstag in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 11.40 Uhr hat ein noch unbekannter Autofahrer das Verkehrsschild umgefahren und sich anschließend nicht um den Schaden gekümmert, wie es im Polizeibericht heißt. An der Unfallstelle blieben demnach Fahrzeugteile eines älteren schwarzen BMW der 3er-Reihe zurück. Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas an der Einmündung zur Schwanenstraße beobachtet haben, werden von der Polizei gebeten, sich beim Revier in Ravensburg, Telefon 0751/803 3333, zu melden.