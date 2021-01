Verkehrsunfallflucht in Ravensburg: Zeugen gesucht

Erheblichen Schaden hat ein bislang unbekannter BMW-Fahrer am Montagabend gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße in Ravensburg auf Höhe eines Discounters verursacht. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0751 / 803-3333.

Wie sie weiter berichtet, war ein 20-Jähriger mit seinem Daimler-Benz in Richtung Eissporthalle unterwegs, als sein Fahrzeug von einem älteren, dunkelfarbigen BMW , der seitlich versetzt hinter ihm fuhr, touchiert wurde. Dessen bislang unbekannter Fahrer wollte mutmaßlich nach rechts abbiegen und stieß beim Ausholen gegen den Daimler. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro zu kümmern, setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt in Richtung Möttelinstraße fort.