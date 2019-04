Verkehrsunfall mit Totalschaden

Rund 23 000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr an der Einmündung St.-Kolumban-Straße / Eschauer Straße ereignet hat. Ein 34-jähriger Sprinter befuhr laut Polizeimeldung die St.-Kolumban-Straße ortsauswärts, bog rechts in die Eschauer Straße ab, um dort zu wenden und wieder in die Richtung, aus der er gekommen war, zu fahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden 28-jährigen Sattelzug-Fahrer. Bei der Kollision entstand am Sprinter wirtschaftlicher Totalschaden.