Verkehrsunfall in Ravensburg: Pedelec-Fahrerin prallt gegen Auto

Eine 19-Jährige hat am Donnerstagmorgen gegen 7.50 Uhr mit ihrem Pedelec den linken Gehweg der Karlstraße in Richtung Weingarten befahren und ist an der Einmündung der Adlerstraße gegen das Auto einer 22-jährigen Autofahrerin geprallt. Während der Schaden am Pedelec nur etwa 150 Euro betrug, beläuft er sich am Auto der 22-Jährigen auf rund 3000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Die Autofahrerin war auf der Adlerstraße in Richtung Parkhaus Untertor unterwegs, ihre Sicht nach rechts durch eine Mauer sowie eine Hecke stark beeinträchtigt. Beim Aufprall auf das Auto stürzte die 19-Jährige über die Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn, zog sich jedoch nur leichte Blessuren zu. Der Einsatz des Rettungsdienstes sei nicht erforderlich gewesen, teilt die Polizei mit.