Verkehrsunfall in Ravensburg: Auto verschiebt sich bei Aufprall

Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro ist an einem Seat Ibiza entstanden, der laut Polizei am Mittwoch in den späten Abendstunden von einem bislang unbekannten Fahrer angefahren wurde. Die 32-jährige Besitzerin des Seat hatte ihr Auto gegen 18 Uhr in eine Parklücke gestellt und hörte zwischen 22 und 23 Uhr einen lauten Knall, den sie jedoch nicht zuordnen konnte. Am nächsten Morgen sah sie, dass ein Unbekannter gegen ihren Seat geprallt war und diesen in der Parklücke verschoben hatte. Nun bittet die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer 0751 / 8033333.