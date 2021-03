Verkehrsschild in Bernhofen umgefahren: Junger Mann meldet sich erst später bei Polizei

Ein 18-jähriger Mann hat am Sonntag gegen 2 Uhr morgens in Bernhofen auf Höhe der Einmündung Hagenbach mit seinem Fiat ein Verkehrsschild angefahren. Ohne den Unfall zu melden, entfernte sich der 18-Jährige zunächst vom Unfallort, meldete sich einige Stunden später jedoch beim Polizeirevier. Nun muss er sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Den an seinem Auto entstandene Schaden beziffert die Polizei auf rund Tausend Euro.