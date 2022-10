Verkehrskontrolle zieht mehrere Anzeigen nach sich

Mit mehreren Anzeigen muss ein Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle am Montagabend in der Gartenstraße rechnen. Das berichtet die Polizei. Der 50-Jährige behauptete gegenüber den Beamten, keinen Führerschein mitzuführen und gab dann zunächst falsche Personalien an. Als die Polizisten, wie es im Polizeibericht weiter heißt, weitere Maßnahmen treffen wollten, gab er zu, seit etwa 15 Jahren ohne Führerschein unterwegs zu sein. Auf den VW-Fahrer kommen nun Anzeigen wegen der Angabe falscher Personalien und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Zudem muss die Halterin des Fahrzeugs mit einer Anzeige rechnen, da sie nicht überprüft hat, ob der 50-Jährige einen Führerschein besitzt.