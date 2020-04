Verkehrsinsel bremst Schlangenlinien von Mopedfahrer

Ein in Schlangenlinien fahrender Mann ist am Montagnachmittag in der Jahnstraße von einer Verkehrsinsel jäh gestoppt worden.

Er stürzte und verletzte sich laut Angaben der Polizei leicht. Der 19-Jährige fuhr gegen 14.40 Uhr „aus Spaß an der Freude“ in Schlangenlinien auf der Jahnstraße stadtauswärts. Dabei prallte er mit dem Vorderrad versehentlich gegen die Verkehrsinsel und streifte ein Verkehrsschild.

In der Folge stürzte er und verletzte sich leicht. Am Moped entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro, weitere 500 Euro wird der Ersatz des beschädigten Verkehrszeichens kosten.