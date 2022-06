Verkaufsstart für das Ravensburger Rutenfest-Bändchen

Das neue Rutenfest-Armbändchen ist da. Verkaufsstart ist am Montag. In den vergangenen Jahren wurden im Vorfeld des Ravensburger Kinder- und Heimatfests bis zu 6000 Exemplare verkauft.

Die Armbändchen fürs Rutenfest 2022 sind da. (Foto: Bernd Adler)

Das Bändchen zeigt das aktuelle Festmotiv, das der Grafiker Rainer Weishaupt gestaltet hat. Es gibt es zum Preis von vier Euro bei Schwäbisch Media in der Karlstraße 16 in Ravensburg zu kaufen. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 16 Uhr. Zudem wird es verkauft am SZ-Stand neben dem der Rutenfestkommission auf dem Ravensburger Marienplatz auf dem Wochenmarkt, erstmals am 25. Juni.

Erlös geht an die Rutenfestkommission

Lisa und Lara, unsere Fotomodels, können nicht genug kriegen von den neuen Armbändchen. Aus gutem Grund: Mit dem Erlös unterstützt Schwäbisch Media die Ravensburger Rutenfestkommission bei der Finanzierung des Fests.