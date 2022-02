Verkauf von Bier und Wein erst ab 18 Jahren? - Schwäbische.de-Leser reden Klartext

Der Drogen-Beauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, plädiert für eine Neuregelung beim Verkauf von Bier oder Wein an junge Menschen.

„Für mich sprechen viele medizinische Argumente dafür, das Erwerbsalter für Bier, Wein und Schaumwein auf 18 Jahre zu erhöhen“, sagte der SPD-Politiker zur „Welt“ (Freitag). „Was politisch möglich ist, werden wir sehen. Was jedenfalls so gar nicht geht, ist das sogenannte begleitete Trinken.“

Laut Jugendschutzgesetz dürfen Jugendliche ab 14 Jahren im Beisein einer sorgeberechtigten Person Bier, Wein oder Schaumwein trinken.

„Wir müssen von einem freien Wildwuchs sukzessive zu einem regulierten, kontrollierten Umgang mit Tabak und Alkohol kommen. Die Verfügbarkeit ist zu niedrigschwellig“, so Blienert. Er nannte es auch „paradox, dass man ausgerechnet Tabak rund um die Uhr quasi überall am Automaten kaufen kann. Auch hierzu brauchen wir eine fundierte Debatte.“

Der Drogenbeauftragte sagte, für Alkohol und Tabak dürfe nicht geworben werden. Es sei „erforderlich, die Werbemöglichkeiten für Alkohol und Tabak ganz deutlich zu beschränken. Auch die Werbung für Glücksspiel halte ich für unangebracht.“ Hier liege „die Verantwortung allerdings nicht beim Bund, sondern den Ländern“.

Über die kontrollierte Abgabe von Cannabis hinaus forderte Blienert eine „Neuausrichtung der Drogenpolitik“. Im Mittelpunkt solle „die Gesundheit stehen, nicht das Strafrecht“.

Wir haben unsere Userinnen und User gefragt:

Verkauf von Bier und Wein erst ab 18 Jahren - gute Idee oder Unsinn?

Hier eine Auswahl an Antworten:

Alkoholkonsum wird jedoch in unserer Gesellschaft zu sehr verharmlost, gerade auch auf dem Land.

Barbara R.: Ich halte die Altersgrenze von 18 Jahren für eine gute Idee, sowohl bei Alkoholika als auch bei Cannabis. Alkohol ist für Jugendliche gefährlich, das wissen wir alle. In jungen Jahren wird manche Alkoholsucht schon angelegt. Alkoholkonsum wird jedoch in unserer Gesellschaft zu sehr verharmlost, gerade auch auf dem Land. Ich habe in den letzten 50 Jahren viel zu viele besoffene Jugendliche auf Dorf- und Vereinsfesten gesehen.

Auch Erwachsene sollten einmal ihren Alkoholkonsum reflektieren.

Harald S.: Alkohol wirkt als Zellgift, grundsätzlich. Bei Heranwachsenden mit massiveren Auswirkungen als bei sogenannten "Erwachsenen". Muss unsere Jugend aus Kommerzgründen vergiftet werden? Auch Erwachsene sollten einmal ihren Alkoholkonsum reflektieren. Vielleicht erkennt der eine oder die andere auch den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Kriminalität.

Drogen sind viel gefährlicher.

Karl-Heinz K.: Sie wollen eine Abgabe erst ab 18 Jahren, aber Cannabis legalisieren. Ich bin der Meinung, Drogen sind viel gefährlicher als Bier und Wein. Bei Drogen wird viel zu wenig vorgegangen, um es zu stoppen. Wenn einer einen Rausch mit Bier bekommt, ist es sicher nicht so schlimm wie wenn er Drogen oder Rauschgifte nimmt. (Anm.d.Red.: Auch Alkohol ist eine Droge. Die Folgen eines Alkoholrauschs sind nachweislich schwerwiegend. Die Folgen des Konsums harter Drogen selbstverständlich ebenso. Dennoch lässt sich der Konsum von Alkohol und etwa Cannabis, was nicht zu den harten Drogen zählt, nicht eins zu eins vergleichen.)

Das Trinken bleibt erlaubt.

Franz H. via Facebook: Was soll das Ganze bringen? Der Verkauf ist verboten, aber nicht das Trinken.

Man sollte lieber Geld investieren in anständige und umfassende Aufklärung.

Corinna M.: Und ab 18 schadet Alkohol dann plötzlich nicht mehr? Alkohol, Zigaretten, Drogen... alles ist schädlich. Man sollte lieber Geld investieren in anständige und umfassende Aufklärung. Besuche im Drogenentzug, Alkoholentzug, Gespräche mit Betroffenen, mit trockenen und nicht trockenen Alkoholiker usw. Das würde vielleicht was bringen. Ein Verkauf mit 18? Dann schicken 16-Jährige eben einen 18-Jährigen zum Einkaufen. Und somit noch unkontrolliert, weil der dann ja eh alles kaufen darf.

Australien als Beispiel für Deutschland.

Ralf S.: Beispielsweise in Australien wird Alkohol, egal ob Bier, Wein oder Härteres, nicht in Supermärkten etc. verkauft, sondern ausschließlich in "Bottle Shops". Im Supermarkt gibt es lediglich alkoholfreies Bier, Wein, Sekt (letztere findet man hier kaum). Eine Alterskontrolle ist hier m. E. einfacher und effektiver umsetzbar, weil es eine klare Linie - unter 18 ist der Zutritt schlichtweg verboten, auch wenn Eltern ihre Kinder mitnehmen wollen. Es gibt Gaststätten, die keine Lizenz zum Alkoholausschank haben, aber sonst keinen Unterschied im Angebot aufweisen. Wo es erlaubt ist, gibt empfindliche Strafen bei Ausschank von Alkohol an Minderjährige, sowohl an den Käufer (3-4 stellig), das ausschenkende Personal und für den Gewerbebetrieb (4-5 stellig) und die Lizenz zum Alkoholausschank steht auch auf dem Spiel. Da wird der Blick auf den Umsatz für den Inhaber schnell Nebensache. Sicher gibt es auch dort Probleme mit Alkoholmissbrauch, aber so ganz schlecht finde ich diese strikte Handhabung nicht.

Andere Getränke verführerischer als Bier und Wein.

Franz S.: Viele Jugendliche finden es cool und schick sich einen Aperol-Lillet-Hugo-Kir Royal oder Negroni zu bestellen. Diese Getränke führen weit schneller zu Alkoholismus als Bier und Wein. Hier wäre Aufklärung ganz sicher nötig.

Bier auch erst ab 18!

Harald N.: Alkohol ist Alkohol. Deshalb Bier auch erst ab 18.

Wen jucken diese Verbote denn noch?

Tanja U.: Damit wird einfach wieder aus legal illegal gemacht. Wen jucken diese Verbote denn noch? Rauchen wurde auf 18 erhöht, interessieren tut's keinen. (Anm.d.Red.: Verbote oder das Heraufsetzen der Altersfreigabe haben durchaus einen Effekt. Etwa beim Rauchen: Hier ist laut Daten des Bundesgesundheitsministeriums bei den Jugendlichen ein deutlicher Rückgang in der Raucherquote zu beobachten. Dort hat sich seit fünfzehn Jahren der Anteil der rauchenden 12- bis 17-Jährigen erheblich reduziert. Er ist von 27,5 Prozent im Jahr 2001 auf 6,6 Prozent im Jahr 2018 gesunken. Auch bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren geht das Rauchen zurück. 2001 rauchten 44,5 Prozent. Im Jahr 2018 taten dies noch 24,8 Prozent.)

Werbeverbot, hohe Steuern und vor allem Vorbildfunktion.

Alex M.: Ich bin damals auch mit 14 an Bier und Zigaretten gekommenen. Die Kids heute kommen auch an den Stoff ran. Gesetz auf dem Papier ändert nicht viel. Ein Werbeverbot, hohe Steuern und vor allem die Vorbildfunktion würde mehr bringen! Der Tabakkonsum hat mit diesen Maßnahmen deutlich abgenommen.

Erst mal die bestehenden Gesetze einhalten.

Thomas K.: Solange aktuell bereits 14-Jährige recht problemlos an Alkohol kommen, sollte man nicht über eine Erhöhung des Alters debattieren, sondern dafür sorgen, dass zumindest die 16 Jahre eingehalten werden. Und hier geht es nicht nur um den Verkauf, sondern vor allem um den Konsum von alkoholischen Getränken.

Die Eltern sind gefragt.

Yvonne N.via Facebook: Ich finde es übertrieben. Wir durften auch ab 16 Bier und Wein trinken. Da sind eben auch wir Eltern gefragt.

Verbraucherschutz heißt, Alkoholkonsum einschränken, also auch Verkaufsalter erhöhen.

Manfred T.: Es gibt Länder, da ist die Alkoholabgabe erst ab 21 Jahren möglich. Alkohol ist ein Zellgift. Es ist ähnlich wie mit dem Rauchen. Früher in meiner Jugendzeit war eine Mehrheit der Bevölkerung Raucher. Ich begann mit 14 Jahren das Rauchen. Rauchte bald 35 Jahre lang. Bin nun 12 Jahre Nichtraucher, aber mit Prostatakrebserkrankung, wie es ausschaut nicht heilbar. Ich befürworte die Verteuerung beim Rauchen, dass nicht mehr in Gaststätten, etc. geraucht werden darf. Ich bin auch für das Anheben beim Alter Alkoholverkauf. Es wird aber auch bereits heute weniger Alkohol konsumiert, wie früher, mehr alkoholfrei. Verbraucherschutz heißt, Alkoholkonsum einschränken, also auch Verkaufsalter erhöhen. Ein weiterer Schritt wie beim Rauchen wäre Werbeverbot für Bier und Alkohol. Dann schreit die ganze Gesellschaft auf, weil Alkohol ein Teil unseres Alltagslebens, unserer Kultur ist.