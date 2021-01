„Verheerende Situation“

In einem offenen Brief hat sich das Bündnis „Bleiberecht Ravensburg/Sicherer Hafen Ravensburg“ an die Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger (Grüne), Axel Müller (CDU), Benjamin Strasser (FDP) sowie den Europaabgeordneten Nobert Lins (CDU) gewendet. Es geht darin um mehrere hundert Geflüchtete, die versuchen im Norden Bosnien-Herzegowinas bei Schnee und Kälte zu überleben. Das abgebrannte Lager Lipa gilt trotz neuer Zelte als unbewohnbar.

„Die Situation ist vollkommen inakzeptabel!“ Dieser Äußerung des EU-Sonderbeauftragte für Bosnien, Johann Sattler, anlässlich eines Treffens mit bosnischen Regierungsvertretern Anfang Januar schließen sich die Unterzeichner des Briefes an. Die Situation der obdachlosen Geflüchteten sei verheerend. In dem offenen Brief heißt es: „Besonders erschreckend dabei: EU und Bundesregierung stärken dem EU-Mitglied Kroatien und dem Beitrittskandidaten Bosnien-Herzegowina sogar den Rücken.“

Eine humanitäre Katastrophe von großem Ausmaß sei nicht mehr zu leugnen. Antworten darauf gebe es weder von der EU noch von der Bundesregierung. – weder von der EU noch von der Bundesregierung, so die Kritik. Das Bündnis für Bleiberecht fühlt sich an die Situation nach dem Brand des griechischen Lagers Moria erinnert. Auch die bosnische Armee baue jetzt ein neues, provisorisches Zeltlager für die 900 Menschen aus dem ehemaligen Camp Lipa auf, wo sie „in Eiseskälte, in Zelten ohne Boden, ohne Decken, ohne Strom oder Wasser eingepfercht werden sollen“.

Die Unterzeichner solidarisieren sich in dem offenen Brief mit den Betroffenen und fordern die vollständige Evakuierung des Lagers. Deutschland und andere EU-Staaten „können und müssen diese Menschen aufnehmen, sie menschenwürdig unterbringen und ihnen ein EU-konformes Asylverfahren ermöglichen“. Die Ravensburger Abgeordneten fordern sie auf, sich für die Aufnahme der besonders Schutzbedürftigen an den Außengrenzen Europas auszusprechen und auch im Bundestag eine breite „Koalition der Willigen“ zu bilden. Wörtlich: „Setzen Sie öffentlich ein deutliches Signal für Rechtsstaatlichkeit, Menschlichkeit und Solidarität.“