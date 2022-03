Wegen eines ausgelösten Brandalarmes in einer sozialen Einrichtung in der St.-Martinus-Straße in Ravensburg sind am Sonntag gegen 14 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge der Feuerwehr angerückt.

Ein Bewohner hatte nach Polizeiangaben augenscheinlich einen Topf auf dem Herd vergessen. Der dadurch entstandene Rauch sorgte für die Alarmauslösung. Zu einem Brand kam es nicht. Nach kurzem Durchlüften konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.