Vergessener Rucksack löst große Suchaktion im Flappachbad aus

Nach Schlägereien in der ersten Nacht des Rutenfestwochenendes in Ravensburg war die Lage in der zweiten Nacht entspannter. „Es war sehr ruhig“, sagte der Polizeiführer vom Dienst des Präsidiums Ravensburg am Sonntagmorgen auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Er sei äußerst zufrieden mit der Lage, in der Nacht auf Sonntag habe es keine größeren Vorfälle gegeben.

Das Rutenfest 2020 musste gemäß des Verbots von Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.