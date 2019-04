Verfolgungsfahrt: 27-Jähriger gefährdet Fußgängerin

Ein 27-jähriger Fiat-Fahrer hat Dienstagnacht gegen 1 Uhr versucht, in der Ravensburger Innenstadt vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten wollten den Autofahrer auf der Friedrichshafener Straße kontrollieren und forderten ihn mit einem Signal auf anzuhalten. Laut Polizeibericht flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit.

Allerdings blieb der 27-Jährige zuerst stehen. Als die Beamten dann aber den Streifenwagen verließen und fast auf Höhe der Fahrertüre waren, gab der Fiat-Fahrer Gas, wendete und flüchtete in Richtung Innenstadt.

Mit überhöhter Geschwindigkeit raste er davon und verlor laut Polizei einmal kurzfristig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Eine Fußgängerin konnte sich in letzter Sekunde durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. In der Oberen-Breite-Straße stellte der 27-Jährige sein Fahrzeug ab und versuchte zu Fuß zu flüchten. Den Polizisten gelang es jedoch den Mann einzuholen und vorläufig festzunehmen. Er stand wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb die Beamten ihn später in ein Krankenhaus brachten und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs und seiner Bekleidung fanden die Beamten einen Joint, eine Bargeldsumme im vierstelligen Bereich sowie ein Messer. Des Weiteren ergaben Ermittlungen, dass der 27-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 27-Jährige in Gewahrsam genommen.

Um weitere Hinweise von möglichen Zeugen bittet die Polizei Ravensburg, Telefon 0751/9951016.