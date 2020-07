Verfolgter Angreifer sprüht mit Pfeffer

Ein junger Mann hat am Dienstagabend in der Ravensburger Innenstadt Pfefferspray eingesetzt, nachdem er eine Personengruppe bedroht hatte und danach von seinen Gegnern verfolgt wurde.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge ging der 19-Jährige gegen 19.30 Uhr am Marienplatz auf eine neunköpfige Gruppe zu und drohte einem Gruppenmitglied, ihn abzustechen. Mehrere Gruppenmitglieder zwangen ihn zur Flucht. Einige folgten ihm in den südlichen Teil des Marienplatzes. Wegen einer größeren Gästezahl beim Außenausschank einer Gaststätte musste der flüchtende 19-Jährige stoppen. Um sich die Verfolger vom Leib zu halten, griff er nach einem Stuhl und warf ihn in deren Richtung. Ein Treffer gelang ihm dabei nicht. Als ihm die Gruppe weiter folgte, zückte er ein Pfefferspray und sprühte. Hier war er treffsicherer und setzte einen Teil seiner Kontrahenten außer Gefecht. Danach rannte er davon.

Später konnte der Täter von der Polizei bei seiner Freundin angetroffen werden. Er war unverletzt. Gegen ihn ermittelt das Polizeirevier Ravensburg wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Tatgeschehens, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden (Telefon: 0751/8033333).