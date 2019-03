Vereine bekommen nur noch Geld, wenn sie eine entsprechende Vereinbarung unterschreiben.

Kinder und Jugendliche sollen in Ravensburg künftig noch besser vor Missbrauch geschützt werden. Um das zu erreichen, müssen sämtliche Vereine, Verbände und Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, eine entsprechende, verbindliche Vereinbarung unterzeichnen. Passiert das nicht, streicht die Stadt die Fördermittel. Diese Regelung hat der Gemeinderat am Montag einstimmig beschlossen.

Auch im Sozialausschuss war man sich bereits einig gewesen, die Vereinsförderung an die Unterzeichnung der Vereinbarung in Sachen Kinder- und Jugendschutz zu koppeln. Hintergrund ist der zuletzt 2012 erweiterte Paragraf 72a des Sozialgesetzbuches. Darin ist beispielsweise festgeschrieben, dass Träger der Jugendhilfe sicherstellen müssen, keine Personen haupt- oder ehrenamtlich zu beschäftigen oder zu vermitteln, die durch sexuelle Übergriffe auf Kinder oder Jugendliche strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Die Ravensburger Sportvereine betreuen knapp 7000 junge Menschen.

Doch auch im Kultur- und Sozialbereich sollen die Förderrichtlinien der Stadt Ravensburg gleichlautend angepasst werden. Dasselbe gilt darüber hinaus in Zukunft für alle städtischen Zuschüsse an Organisationen, Einrichtungen und Dienste, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.

Schon jetzt verlangt die Stadt im eigenen Zuständigkeitsbereich erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse für Menschen, die etwa in Horten, in der Sozialarbeit, in Jugendhäusern oder Bädern arbeiten oder als Hausmeister tätig sind. Auch wer ein freiwilliges soziales Jahr bei der Stadt leistet oder im Bundesfreiwilligendienst aktiv ist, muss solch ein Dokument vorlegen können.