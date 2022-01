Verein will in Ravensburg gemeinsam ein Haus bauen und darin so viel wie möglich teilen

Das Mietshäuser-Syndikat

Rund 170 Hausprojekte in ganz Deutschland sind im sogenannten Mietshäuser-Syndikat zusammengeschlossen. Dieses Netzwerk selbstorganisierter Wohnprojekte verfolgt nach eigenen Angaben die Idee, Wohnraum zu „entprivatisieren“. Damit Wohnprojekte nicht wegen des Verkaufs oder Abrisses eines gemieteten Gebäudes heimatlos werden, können sie eine Haus-GmbH gründen, der das Gebäude gehört – Gesellschafter der Haus-GmbH ist neben dem Wohnprojekt das Mietshäuser-Syndikat. Weil das Mietshäuser-Syndikat einem Verkauf nie zustimmen würde, ist dieser ausgeschlossen. Mit diesem Konstrukt soll vergleichsweise günstiger Wohnraum für heutige und nachfolgende Generationen gesichert werden. Die Wohnprojekte unterstützen sich langfristig finanziell und zu Beginn mit Beratung der Neulinge. „Die Häuser denen, die drin wohnen“ lautet das Motto. Die Idee ist 1984 in Freiburg in der Hausbesetzer-Szene entstanden. Der Verein Mietshäuser-Syndikat wurde 1992 gegründet. (len)