Verein Brennessel erhält 10 000 Euro

Im Rahmen der Kampagne „Wir halten zusammen!“ haben die Radio-7-Drachenkinder und Minister Manfred Lucha (Grüne) die Hilfe für traumatisierte Kinder, zum Beispiel nach sexuellem Missbrauch, unterstützt. Das teilt der Verein Brennessel mit. Um die Hilfe gegen sexuelle Gewalt im Landkreis Ravensburg zu fördern, hätten die Drachenkinder 10 000 Euro an die Fachberatungsstelle Brennessel in Ravensburg gespendet.

Der Trägerverein Brennessel und die Fachberatungsstelle würden sich bereits seit 25 Jahren der Aufgabe zu Hilfe gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen im Kreis Ravensburg stellen, heißt es in der Pressemitteilung. Dazu sei vor allem eine gesicherte Finanzierung nötig, um die notwendige Unterstützung für betroffene Kinder und Jugendliche langfristig zu gewährleisten. Die Fachberater böten Unterstützung für Betroffene und Angehörige in der Fachberatungsstelle in Ravensburg oder direkt vor Ort.

„Hilfe gegen sexuelle Gewalt bedeutet Sensibilisierung des Rechts der Unverletzlichkeit der Person“, so Minister Manfred Lucha. Unter dem Vorsitz des Ministers wurde eine Kinderschutzkommission eingerichtet, die zur Aufgabe hat, die Versorgungslage von sexueller Gewalt betroffener Kinder und Jugendlichen zu stärken. Zur Erarbeitung eines tragfähigen Konzeptes wurden verschiedene Fachstellen in die Kinderschutzkommission eingeladen.

Minister Lucha begrüßte es sehr, dass Brennessel als eine der Fachberatungsstellen in den Austausch der Kommission mit eingebunden wurde, so der Verein.