Verbundleitung zwischen Hochbehältern erneuert

Die neue Infrastruktur am Hang sitzt, die Gräben werden verfüllt und die Fahrbahnen im Baustellenbereich in der Zogenfeld- und in der Federburgstraße in Ravensburg bis Mitte September wiederhergestellt. Gebaut hat in diesem Bereich die TWS Netz GmbH – und das unter herausfordernden Bedingungen, wie es in einer Mitteilung heißt. „Wir haben eine Hauptwasserleitung erneuert, die zwei Hochbehälter miteinander verbindet. Die Arbeiten am Hang und auf sehr engem Raum waren für alle Beteiligten eine große Aufgabe“, erläutert Michael Scheible, Bereichsleiter bei der TWS Netz. In die Maßnahme investierte das Unternehmen rund 470 000 Euro. Dabei wurden auch Leerrohre für künftige Stromnetzerweiterungen und für Breitband mitverlegt.

Besonders aufwendig war die Führung der Versorgungsleitungen unter der Treppenanlage hindurch. Dazu wurde ein spezielles Schutzrohr mit einem Pressbohrverfahren in den Boden gebracht, auf diese Weise konnte man auf den Graben im Bereich der Treppe verzichten. Parallel wurde im Bereich der Federburgstraße ein Schieberkreuz eingebaut. Der Leitungsabschnitt hat alle wichtigen Sicherheitsprüfungen erfolgreich durchlaufen, die neuen Rohre sind nun endgültig in das Netz der Ravensburger Trinkwasserversorgung eingebunden. Für die Haushalte waren diese Schritte mit keinen Versorgungsunterbrechungen verbunden. „Es war eine wichtige Maßnahme in exponierter Lage. Die Erneuerung der Verbundleitung zwischen den zwei Trinkwasserhochbehältern dient einer leistungsfähigen und zukunftssicheren Versorgung für Jahrzehnte“, ordnet Michael Scheible ein.