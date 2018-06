Verbrannte Pizza löst Brandalarm aus

Wegen einer verbrannten Pizza ist es am Freitag gegen 23.15 Uhr in der Rümelinstraße zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Anwohner den Alarmton des Rauchmelders gehört und daraufhin per Notruf die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Streife war der Feuermelder noch immer in Betrieb, die eingesetzten Beamten stellten eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung fest. Die gleichzeitig alarmierte Feuerwehr Ravensburg verschaffte sich Zutritt in die Räumlichkeiten und fand den Besitzer schlafend in seinem Bett vor. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Im Backofen in der Küche entdeckten die Einsatzkräfte eine völlig verbrannte Pizza, die der Bewohner offenbar dort vergessen hatte.