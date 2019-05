Verbotenes Messer mitgeführt

Ein 15 Jahre alter Jugendliche muss sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, hatte er keinen gültigen Fahrschein dabei, als er am Dienstagmittag von Angehörigen eines Sicherheitsdienstes an der Bushaltestelle Frauentor in der Gartenstraße überprüft wurde. Zur Feststellung seiner Personalien wurde die Polizei gerufen, die bei der Suche nach Identitätspapieren auf ein Einhandmesser mit feststellbarer Klinge in der Tasche des Jugendlichen stieß. Der 15-Jährige wurde anschließend einem Erziehungsberechtigten übergeben wurde.