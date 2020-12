Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk ist bundesweit untersagt, ebenso das Böllern im öffentlichen Raum. In Bayern ist die Regelung mitunter sogar noch härter.

Damit sollen einerseits in der Corona-Krise Menschenansammlungen unterbunden werden, vor allem aber dient die Maßnahme der Entlastung von Rettungskräften und Krankenhäusern.

Wir haben Sie - die User von Schwäbische.de - gefragt:

Was halten Sie vom diesjährigen Feuerwerksverbot?

Eine Auswahl an Meinungsbeiträgen:

Kein Grund für Böllerei

Lenc Z.: Alles gut und völlig richtig. Gerade in der heutigen Zeit, in der es viele Tote und Kranke gibt, existiert überhaupt kein Grund, Böller abzuschießen."

Geböllere ohne Sinn belastet die Notaufnahmen

Jennifer W.: "Mir hat sich der Sinn von Silvesterraketen noch nie erschlossen. Ein schönes Feuerwerk - gerne mit Musik - jederzeit. Aber dieses sinnbefreite Geballere, schon am frühen Mittag beginnend, braucht kein Mensch. Da duellieren sich die Nachbarmänner noch Ewigkeiten nach 0.00 Uhr im Abschießen von immer lauteren und bunteren Böllern, während die Frauen und Kinder schon lange wieder im warmen Wohnzimmer sitzen und ihre Männer belächeln, die da stundenlang in der Kälte stehen. Außerdem ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Notaufnahmen zusätzlich voll werden, wenn im Alkoholüberschwang, oder einfach aus Ungeschicklichkeit, mit den Böllern falsch umgegangen wird. Und so ein abgefetzter Finger ist kein schöner Anblick. Wegen mir braucht an Silvester keine einzige Rakete in die Luft steigen. Sinnbefreites Müll-Produzieren, Luftverschmutzung, Tierquälerei, etc. unter dem Deckmantel der Neujahrsbegrüßung - nein Danke."

Für dieses Jahr ist das ok

Gabriele A.: "Für dieses Jahr fände ich das vollkommen in Ordnung, dass Silvester-Feuerwerk verboten wird. Ansonsten soll es jeder halten, wie er möchte."

Die Politik hat zu spät und unklar reagiert

Frank S.: "Im Frühjahr wusste man schon, dass im Winter die Zahlen steigen werden, egal welche Maßnahmen man treffen wird. Und dennoch hat es die Politik in vielen Bereichen nicht geschafft, eine langfristige Strategie zu entwickeln. Stattdessen kommen immer wieder die Schnellschüsse. Wie jetzt auch mit dem Silvesterfeuerwerk. Kurz zuvor wurde von der Regierung noch bestätigt, dass man sein Silvesterfeuerwerk kaufen darf. Und kurz darauf wurde es verboten. Durch ein Silvesterfeuerwerk werden nicht mehr Leute an Corona erkranken und die Krankenhäuser werden dadurch auch nicht überlastet. Das ist einfach Quatsch. Mehrere Gerichte in Deutschland vertreten die gleiche Meinung, dass da keine Überlastung der Kliniken stattfinden wird. Nun wird ein ganzer Industriezweig gegen die Wand gefahren. Und die machen mit Silvester fast ihren kompletten Umsatz vom Jahr."

Feuerwerk in jeder Hinsicht ein Problem

Robin S.: Das Feuerwerk zu reduzieren wäre durchaus sinnvoll. Auch weil es die Umwelt belastet mit Müll und Feinstaub, ein gewisses Unfallpotenzial birgt, die Tiere extrem stört und verängstigt. Aber wie will man den Leuten schmackhaft machen, weniger zu knallen? Eine Steuer? Ich könnte mir ein bürgerfinanziertes professionelles Feuerwerk vorstellen - einmal im Jahr als Familienevent. Übrigens: Meine Hausfassade wurde vor ein paar Jahren vom Nachbarn durch illegales Feuerwerk beschädigt."

Der Sinn des Verbots darf angezweifelt werden

Martin H.: "Für viele Menschen wäre es wichtig gewesen, mit privatem Feuerwerk Licht ins Dunkle zu bringen. Weshalb man nun eine der wenigen Freuden mit der Begründung Corona verbieten muss, erschließt sich mir nicht. Ob des Verbot von legalem Feuerwerk einen nennenswerten Beitrag zur Entlastung der Notaufnahmen leistet, darf bezweifelt werden. An Silvester ist es dann doch eher übermäßiger Alkoholkonsum, Streitereien oder der einfache Umstand, dass der Hausarzt Urlaub hat, der die Menschen in die Notaufnahmen treibt. Das Verbot soll Menschenansammlungen verhindern. In wieweit das Verbot zu einer weiteren Verringerung gegenüber dem allgemeinen Ausgangsverbot ab 21 Uhr sowie den geltenden Kontaktbeschränkungen beiträgt, ist fraglich. In der Regel steht man bei Feuerwerk, welches ja in diesem Jahr nur auf privatem Grund erlaubt wäre, mit den Menschen zusammen, mit denen man zuvor in einem Raum schon zusammengesessen ist."

Großes Verständnis für das Verbot

Martin S.: Die Krankenhäuser arbeiten schon viel zu lange am Anschlag. Traditionell gibt es um Silvester genügend Amateure, die sich im Umgang mit Feuerwerksartikel schwer verletzen und die Notaufnahmen in den Krankenhäuser verstopfen, dazu kommen noch die ganzen Alkoholleichen. Das ist total unnötig und daher habe ich großes Verständnis, wenn man da mal ein Jahr aussetzt."

Das Problem sind illegale Böller

Dominik L.: "Wodurch werden denn die meisten Menschen verletzt? Durch illegale und selbstgebaute Böller. Da hilft ein Verbot wenig, weil es sowieso schon verboten ist und sich bisher auch nicht jeder dran hält. Durch das allgemeine Verbot werden die Menschen noch mehr auf die oben genannten Böller zurückgreifen. Daher zählt für mich das Argument „..es gibt weniger Verletzte durch das Verbot...“ eher nicht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren."

Feuerwerk gehört zum Jahreswechsel dazu und hat Tradition

Harald G.: "Ich bin gegen ein generelles Verbot. Feuerwerk gehört zum Jahreswechsel dazu und hat Tradition. Damit ist sicherlich nicht dieses sinnfreie Geböller allerorts gemeint. Ich wäre für einen Kompromiss. Anstatt dass jeder selbst rumböllert, wäre ich für lokale Großfeuerwerke mit professioneller Pyrotechnik. Da ist allemal schöner anzuschauen als dieses Geböller überall. Man trifft zum Jahreswechsel Bekannte und ist beisammen, stößt gemeinsam auf ein neues Jahr an. Ist doch allemal schöner."

Es gibt Wichtigeres!

Tom D.: "Silvesterraketen und Böller sind so ziemlich das Unwichtigste in der aktuellen Lage. Wir mussten in den vergangenen Tagen eine komplette Krankenstation in eine Corona-Isolierstation umwidmen."

Das verschossene Geld kann man sinnvoller nutzen

Ludwig H.: "Letztes Jahr habe ich an Silvester um Mitternacht einen Spaziergang in der freien Natur gemacht. Gegen Mitternacht brach dann die Hölle los. Aus allen Himmelsrichtungen krachte, donnerte und blitzte es. Es gab keine Möglichkeit, sich diesem flächendeckenden Lärm zu entziehen. Rauchwolken hingen über den Dörfern. Haus- und Wildtiere mussten wohl denken, dass ein großes Unwetter hereingebrochen ist. Zwanzig Minuten später war der Spuk dann vorbei. Ich meine, man kann auf diese Knallerei durchaus verzichten. Wer will, schenkt sich einfach ein Gläschen guten Sekt oder Saft ein und freut sich so, das neue Jahr begrüßen zu können. Das eingesparte Geld sollte dann einer gemeinnützigen Organisation in seiner Stadt gespendet werden. Da ist es besser aufgehoben und dient vielen bedürftigen Menschen und die Umwelt freut sich auch."

Das Geld denjenigen geben, die es gerade benötigen

Marcus S.: "Warum nicht das eingesparte Geld in einen Umschlag stecken und dem Friseur oder dem Lokal, in dem man auch nach dem Lockdown gerne wieder essen möchte, in den Briefkasten werfen oder an wohltätige Organisationen seiner Wahl spenden? Die haben alle sicher mehr davon, als vom Geböller an Silvester."

Die Redaktion behält sich vor, Kommentare auf Rechtschreibung hin zu bearbeiten sowie in der Länge zu kürzen, ohne dabei die Grundaussage zu verändern.