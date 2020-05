Verbessertes Onleihe-Angebot in der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei Ravensburg gehört neben zahlreichen anderen Büchereien aus der Region Bodensee-Oberschwaben seit einigen Jahren zum digitalen Portal deutschsprachiger Bibliotheken, der Onleihe, die sich steigender Nutzerzahlen erfreut. Die Onleihe bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl an Medien, wie Bücher, Zeitschriften, CDs und DVDs über digitale Endgeräte auszuleihen und dort auch zu lesen. Neben der Lektüre am stationären PC oder am digitalen Lesegerät ist laut Mitteilung der Stadt vor allem der Download über die Onleihe-App in der letzten Zeit stark gewachsen: Die Option, unterwegs auf dem Smartphone Bücher zu lesen, wird als ballastfreie Variante des Lesens immer beliebter. Die App war laut Mitteilung auch der Impulsgeber für das Re-Design der Website www.onleihe.de/bodensee-oberschwaben.de. Die Orientierung an der Onleihe-App zieht demnach auch eine deutlich verbesserte Nutzerführung auf der Homepage nach sich. Aktuelle Hinweise zur Öffnung der Stadtbücherei Ravensburg gibt es unter https://www.ravensburg.de/rv/kultur-freizeit-einkaufen/stadtbuecherei/service-aktuelles.php