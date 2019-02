Veranstaltungsreihe „textraumwohnung“ des Neuen Ravensburger Kunstvereins startet

Das Frühjahrsprogramm der Veranstaltungsreihe „textraumwohnung“ startet am Freitag, den 8. März, im Neuen Ravensburger Kunstverein. Von März bis Juni kommen laut Pressemitteilung im Rahmen der Veranstaltungsreihe eine Vielzahl von regionalen und überregionalen Schriftstellern zum Neuen Ravensburger Kunstverein.

Los geht es am Freitag, 8. März, mit dem Schriftsteller Joachim Speidel. Er gibt ein Potpourri an Strange Stories vom alltäglichen Wahnsinn in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zum Besten, heißt es in der Mitteilung.

Zwei Wochen später, am Donnerstag, 21. März, liest der Autor und Intendant des Theaters Konstanz, Christoph Nix, aus seinem Kriminalroman „Muzungu“. Dem Autor gelingt durch seine präzise Sprache und schillernden Figuren ein spannender Politthriller, der einen Blick auf die zerrissene, ugandische Gesellschaft wirft.

Kurz vor Ostern, am Donnerstag, 11. April, liest die mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnete Schriftstellerin Zsuzsa Bánk aus ihrem Roman „Schlafen werden wir später“. Zwei Tage später, am Samstag, 13. April, nimmt der regional bekannte Autor und Poetry-Slamer Alex Simm das Publikum mit auf eine Reise über die Zeiterscheinungen unseres Jahrhunderts, so die Mitteilung.

Die beiden Autorinnen Claudia Scherer aus Wangen und Gesine Wabra aus Markdorf sind am Freitag, 10. Mai, zu Gast im Neuen Ravensburger Kunstverein. Die Autorinnen kennen sich laut Pressetext von mehreren gemeinsamen Lesungen und haben sich zusammengetan, um unter dem Titel „Kein schönes Endes oder Ein alter Anfang“ ihre Geschichten vorzustellen.

Am Donnerstag, 6. Juni, stellt die Ravensburger Buchhändlerin Anna Rahm mit ihrer Veranstaltungsreihe „Wilde Bücher für wilde Leute“ die Neuheiten des deutschen Buchmarkts vor. Der Eintritt zu den Lesungen kostet zwischen fünf und zehn Euro – jeweils nur Abendkasse. Die Lesungen finden im Salon des Neuen Ravensburger Kunstvereins, Möttelinstraße 17 statt.