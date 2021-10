Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich zum Schuljahresbeginn liegt das neue Weiterbildungsprogramm der Akademie für Fort- und Weiterbildung für sozialpädagogische und –pflegerische Fachkräfte nun auch im Printformat vor und kann unter akademie@ifsb-rv.de oder unter 0751/36156-29 bestellt werden.

Auch für das kommende Weiterbildungsjahr bietet das Institut wieder eine Fülle an Veranstaltungen für soziale Fachkräfte an. Von Beratung, Marte Meo, Inklusion, Schutzkonzept über komplementäre Pflege, Betreuungskräfte in der Pflege und vielem mehr reicht die Angebotspaillette. Online sind alle Angebote auf der Homepage unter www.ifsb-rv.de abrufbar.