Verabschiedung in den Ruhestand

Mit einer Feier vor den Weihnachtsferien wurde die langjährige Schulsekretärin des Gymnasiums St. Konrad, Barbara Erb, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Frau Erb war 22 Jahre am Bildungszentrum St. Konrad beschäftigt, zunächst in der Schulbibliothek, später dann im Sekretariat des Gymnasiums. Schulleiter Martin Wotke (r.) bedankte sich gemeinsam mit seinem Stellvertreter Florian Schobloch (m.) bei ihr für die langjährige Treue und herausragende Mitarbeit und wünscht ihr für ihren weiteren Lebensweg nur das Beste. Foto: Tobias Weigold