Veitsburgwirt gewinnt TV-Kochduell „Mein Lokal, Dein Lokal“

Der Veitsburgwirt Christian Ott hat mit seinem Team das TV-Kochduell „Mein Lokal, Dein Lokal“ gewonnen. Er schnitt punktgleich mit Gastronom Sebastian Kopitzki vom Gasthaus Kreuz in Singen ab. Die beiden teilen sich mit 44 Punkten den ersten Platz wie auch das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro. Starkoch Mike Süsser verhalf Ott mit seinen Extrapunkten zum Sieg.

An die 50 Gäste waren zur Finalfeier auf die Veitsburg gekommen. (Foto: Lea Dillmann)

„Die ganze Truppe hat den Sieg verdient“, sagte Ott gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Ihn freue es, dass er sich den Sieg mit „Sebi vom Kreuz“ teilen darf. Insgesamt sei es eine sehr freundschaftliche und faire Runde gewesen.

Finalfeier mit rund 50 Gästen auf der Veitsburg

Ott und sein Team feierten ihren Sieg auf der Veitsburg mit rund 50 Gästen. Dafür spendierte der Koch eine Runde Sekt für alle. „Ich bin wahnsinnig stolz“, sagte Mama Dagamer Ott und fiel ihm in die Arme als klar war, dass Ott gewonnen hat. Von ihr habe er das Talent zum Kochen nicht, aber von den Omas. Ihr Sohn habe schon als Kind mit den Omas gekocht.

Zuvor hatten die Gäste die finale Folge auf einer Leinwand gesehen. In dieser bekochte Federica Fele-Schartner vom Hotel Restaurant Sternen in Bohlingen ihre Mitstreiter. Am Ende der einstündigen Folge vergab Süsser seine Extrapunkte an die fünf Gastronomen. Von ihm erhielt Ott die vollen zehn Punkte und konnte dadurch mit Kopitzki gleichziehen.

„Du hast mich wirklich begeistert“, lobte Süsser das eingespielte Team von Ott. Das sei bei Kopitzki nicht ganz der Fall gewesen. Er müsse noch ein wenig Erfahrung sammeln. Süsser gab ihm neun Extrapunkte, was ebenfalls für Platz eins reichte. Patrick Stier vom Restaurant Papageno in Konstanz landete mit insgesamt 42 Punkten auf Platz zwei, Federica Fele-Schartner vom Hotel Restaurant Sternen in Bohlingen mit 41 Punkten auf Platz 3 und Susanne Zimmerer-Buhles vom Restaurant Haus am Markt in Bad Saulgau landete mit 40 Punkten auf Platz 4.

Ein Fehler kostete Ott zunächst wichtige Punkte

Die Folge über den Veitsburgwirt lief bereits am Montagabend. Zu diesem Zeitpunkt war ein klarer Sieg noch nicht abzusehen. Denn Ott servierte einem der vier Kontrahenten das falsche Gericht. Letztlich vergab keiner von der Konkurrenz die vollen zehn Punkte. Es war aber immerhin dreimal die Neun dabei.

Stolze Mama: Auch die Mutter von Christian Ott kam zur Feier. (Foto: Lea Dillmann)

„Mein Lokal, Dein Lokal“ ist eine Sendung von Kabel Eins. Dabei besuchen sich die teilnehmenden Gastronomen bei laufendem Betrieb gegenseitig. Der jeweilige Gastgeber bekocht seine Konkurrenten. Im Gegenzug helfen sie in der Küche aus und bewerten anschließend mit Punkten die Qualität der Gerichte, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Ambiente und den Service. Die Dreharbeiten zur Kochduell-Runde mit Ott fanden bereits Mitte März statt.

Von bekannten Restaurantführern bewertet

Ott ist seit Mai 2019 Küchenchef und Inhaber der Lokalitäten auf der Veitsburg. Seit diesem Jahr verfolgt er zwei getrennte Konzepte. So wird in seinem Restaurant mit dem neuen Namen „Atelier Tian“ gehobene Küche geboten, während im Burghof von Frühjahr bis Herbst der klassische Biergartenbetrieb herrscht.

Sie haben die „Bodensee-Runde“ von „Mein Lokal, Dein Lokal“ gewonnen: Restaurantleiterin Rattana Chaiyanam (von links), Koch Christian Ott, Fachfrau für Patisserie Steffi Fischer und Restaurantleiter Oliver Pansi. (Foto: Lea Dillmann)

Sein Restaurant erhielt kürzlich Bewertungen von mehreren bekannten Restaurantführern. Der Varta-Führer vergab zwei von fünf Diamanten. Gusto bewertet die Küchenqualität mit fünf bis zehn Pfannen. Das „Atelier Tian“ hat sechs bekommen. Von Gault-Millau gab es für die Küche eine von fünf roten Hauben.