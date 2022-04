VdK-Ortsverband Ravensburg kam zusammen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder des VdK Ortsverbands Ravensburg trafen sich am 18. März im Hotel Best Western in Weingarten zur Haupt- und Mitgliederversammlung mit Neuwahlen. Aufgrund der Coronalage konnte die Versammlung erst jetzt stattfinden. Die Vorsitzende Christa Rommel begrüßte unsere Gäste, die Vorsitzende des Kreisverbands Ravensburg, Hannelore Sieling, deren Stellvertreter Karl-Siegfried Essig, den Ehrenvorsitzenden des KV Hans Peter Gianmoena und den Ehrenvorsitzenden des OV Ravensburg Dieter Gmeinder. Sie erinnerte an die verstorbenen Vereinsmitglieder und an den derzeitigen Krieg in der Ukraine, der unfassbares Leid verursache. Frau Rommel kam auf die schwierige Coronasituation der vergangenen zwei Jahre zu sprechen und betonte, wie wichtig doch die Verbandsarbeit gerade jetzt sei. Sie dankte in diesem Zusammenhang ihrer Stellvertreterin Gudrun Marx für deren konstruktive Unterstützung. Nach der Verlesung der Kassenberichte fungierte Hannelore Sieling als Wahlleiterin. Gesamtvorstand und Revisoren wurden einstimmig entlastet. Danach erfolgte die Neuwahl des Ortsvorstandes und der Revisoren jeweils einstimmig. Der Ortsverbandsvorstand besteht nun aus folgenden Personen: Christa Rommel, Vorsitzende/Frauenvertreterin, Gudrun Marx , stellvertretende Vorsitzende, Herbert Kestel, Kassier, Gebhard Gessler, Schriftführer, Dieter Mittmann, Vertrauensperson der Behinderten, Claudia Pizzutilo und Brigitte Willburger als Beisitzer, Bernd Schebitz, Beisitzer und Pressewart. Schließlich die Revisoren Christoph Glöckler und Werner Trautmann.

Nach dem Abschluss der Wahl bedankte sich Christa Rommel bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Susanne Riedmayer, Elisabeth Müller und Irmgard Lutz für deren langjähriges Engagement. Schließlich berichtete Hannelore Sieling über Aufgaben und Probleme, die den VdK derzeit besonders beschäftigen: Die Betreuung Zuhause die Steigerung der Erwerbsminderungsrente. Frau Sieling betonte, dass die VdK Präsidentin V. Bentele diese Themen mit aller Macht vorantreibe. Wie sie weiter erläuterte, gibt es im Landkreis Ravensburg nun einen Inklusionsberater, der die Pflegekonferenzen im Sozial- und Inklusionsamt beim Landratsamt leitet. Im Anschluss gab es Kaffee und Kuchen.