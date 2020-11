Vater aus England sucht seinen Sohn – Behörden vermuten ihn in der Nähe des Bodensees

Der zweijährige Emmanuel Jonathan Biendarra aus der englischen Grafschaft Kent ist vor einem Jahr verschwunden – nun wird europaweit nach ihm gesucht. Das Oberlandesgericht (High Court) London hat dazu vergangene Woche eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.

Ich mache mir große Sorgen um seine Sicherheit Emmanuels Vater

Darin heißt es, dass man sehr besorgt sei, um das Wohlergehen des Kindes. Jeder der Hinweise darauf geben könne, wo sich Emmanuel aufhalte, werde gebeten, genau das so schnell wie möglich zu tun.

Mit diesem Foto suchen die Behörden nach Emmanuel Jonathan Biendarra. (Foto: High Court)

Das Kind lebte nach einem richterlichen Beschluss bei seinem Vater in Großbritannien. Die 34-jährige Mutter von Emmanuel, die Deutsche Kristina Nobis, hatte den Sohn am Wochenende vom 30. November bis 1. Dezember 2019 bei sich – so war es auch vereinbart. Von diesem Wochenende kehrten aber weder Emmanuel noch seine Mutter zurück.

Die britischen Behörden vermuten, dass das Kind seither bei seiner Mutter in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder anderen Bereichen Zentraleuropas lebt. Die Frau wird wie folgt beschrieben: schwarzes, schulterlanges Haar und etwa 1,70 Meter groß. Angaben zum Kind machen die britischen Behörden nicht.

Das Kind könnte bei seiner Mutter, Kristina Nobis, sein. (Foto: High Court)

Konkret geht es dem Gericht um die deutschen Orte Hüfingen, die Bodenseeregion, Scheidegg, Weiler im Allgäu und Lindenberg im Allgäu. In Österreich geben die Behörden Bregenz als möglichen Aufenthaltsort an, in der Schweiz sind es die Orte Latsch and Sevgein. Wieso das Gericht diese Orte speziell nennt, ist nicht bekannt.

Polizeipräsidien vor Ort suchen nicht aktiv nach dem Kind

„Ich bin am Boden zerstört von Emmanuels plötzlichem Verschwinden", wird der Vater des Kindes zitiert. "Ich mache mir große Sorgen um seine Sicherheit und fordere jeden, der etwas weiß, auf, sich zu melden und zu helfen.“

Unter anderem mit diesem Foto suchen die Behörden nach Kristina Nobis. (Foto: High Court)

Die Polizeipräsidien Schwaben/Südwest, Konstanz und Ravensburg bestätigen das Vorliegen der Suche in einer internationalen Datenbank des Schengen-Raums. Aktiv werde aber nicht nach dem Kind oder der Mutter gesucht. „Uns liegt aktuell kein Ermittlungsverfahren dazu vor“, sagt eine Sprecherin der Polizei in Ravensburg.

Wenn Sie Hinweise dazu haben, wo sich der Junge oder seine Mutter aufhalten, dann können Sie sich an die Polizei in Ihrem Ort wenden.