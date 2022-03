Vano Bamberger spielt Sinti-Swing in der Zehntscheuer

Wenn Vano Bamberger mit seiner Band feinfühlig arrangierte, virtuos improvisierte Musik deutscher Sinti spielt, reiht sich das Ensemble in die große Tradition des Genres ein. Dabei ist der Einfluss des genialen musikalischen Übervaters Django Reinhardt allgegenwärtig. Am Donnerstag, 31. März, gastiert das Quintett in der Ravensburger Zehntscheuer. Vano Bambergers Spiel auf der Gitarre sprüht vor Ideen. Wenn er mit Bruder Terrangi (Rhythmus-Gitarre) und Sohn Donani Bamberger (Solo-Gitarre) zu swingen beginnt, fühlt man sich augenblicklich in das Pariser Ambiente der großen Swingjazz-Zeiten versetzt. Seit über zehn Jahren ist die Band europaweit zu Konzerten unterwegs und hat häufig für Furore gesorgt. Gemeinsam mit dem Klarinettisten Jerry Senfluk und Kontrabassist Antonin Sturma – beide aus Prag stammend – erhält das Quintett zusätzlichen Esprit. In Ravensburg wiederum ist Siergiej Wowkotrub (Geige) mit dabei. Rasante Swing-Nummern, Musette-Walzer und Balladen bilden eine stimmungsvolle Hommage an die großen Zeiten des Sinti-Jazz auf höchstem Instrumentalniveau. Los geht’s um 20 Uhr. Im Vorverkauf und an der Abendkasse kosten Karten 22 und 20 Euro (ermäßugt). Vereinsmitglieder zahlen 18 Euro. Karten im Vorverkauf gibt’s in Ravensburg bei der Tourist-Info, im Musikhaus Lange, bei der Schwäbische Zeitung sowie bei allen üblichen VVK-Stellen der Region .Weitere Infos und Hörbeispiel: www.zehntscheuer-ravensburg.de. Foto: Zehntscheuer Ravensburg