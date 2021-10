Ein Gehege und eine Holzbank sind am Sonntagmorgen am Tiergehege am Locherholzwald bei Hinzistobel beschädigt worden.

Eine bislang nicht bekannte Person riss laut Polizei die Bank aus ihrer Verankerung und kippte den Holzpfeiler eines Zauns. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise auf den Verursacher können unter Telefon 0751/8033333 an die Polizei Ravensburg gegeben werden.