Am Gänsbühlsteg in der Leonhardstraße Ravensburg wird in jüngster Zeit an den Wochenenden immer wieder randaliert.

Geländer und Schutzeinrichtungen werden dabei von Unbekannten schwer beschädigt. Die Stadt Ravensburg belohnt Zeugenaussagen, die zur Ergreifung der Verursacher führen, mit 500 Euro. Zeugenhinweise können der Polizeidienststelle in der Seestraße in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 803 3333 gemeldet werden.