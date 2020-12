Vandalen treten an Ravensburger Berufsschule Außenspiegel ab

So ein Fall von Vandalismus wäre in normalen Zeiten schon übel, in der Corona-Pandemie doppelt schlimm: In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in die Gewerbliche Schule in der Ravensburger Gartenstraße. Wie die Polizei weiter berichtet, schafften sie aus einem Klassenraum zwei Tische und mehrere Stühle und schafften diese durch ein geöffnetes Fenster ins Freie. Dort konsumierten die Täter anschließend Alkohol und traten an fünf parkenden Autos die Außenspiegel ab. An den Fahrzeugen und dem Mobiliar entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Ravensburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen.