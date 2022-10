Vandale in Wohnhaus sorgt für Ärger

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Karlstraße gelangt und hat dort Chaos gestiftet. Das teilt die Polizei mit. Er warf mehrere Fahrräder sowie eine Waschmaschine um, sodass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.

Außerdem verrichtete er seine Notdurft im Treppenhaus und beschmierte damit die Wand. Wer Hinweise zu dem ungebetenen Hausgast geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.