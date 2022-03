Zwischen Samstag und Sonntag hat ein Vandale an einem bei der Realschule in der Wilhelmstraße abgestellten Bagger die Seitenscheibe eingeschlagen. Dies teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit. Der Täter verursachte demnach einen Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 8 03 33 33.