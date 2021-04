Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag an einem in der Herrenstraße in Ravensburg geparkten Wagen verursacht. Der Unbekannte schlug mit einem kreisrunden Gegenstand gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751 / 803 33 33 entgegen.