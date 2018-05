Ein Zeuge hat in der Nacht zum Donnerstag gegen 23.30 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie er sich in der Weinbergstraße bei der Einfahrt zu den Parkplätzen des Heilig-Geist-Spitals an der dortigen Sprechanlage zu schaffen machte.

Wie die Polizei weiter berichtet, stellte eine Streife kurz darauf fest, dass der Unbekannte die Sprechanlage aus der Halterung gerissen hatte. Um Hinweise bittet die Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.