Vätern dürfen wieder zu besuch kommen

Auf den Wöchnerinnenstationen des St. Elisabethen-Klinikums in Ravensburg und des Westallgäu-Klinikums in Wangen gibt es ab Montag, 1. März, wieder eine Besuchsmöglichkeit für die Väter.

Zwischen der Geburt und dem Abholen von Mutter und Kind nach Hause ist ein Besuch von einer Stunde Dauer erlaubt. Weiterhin nicht möglich sind mehrere Besuche oder auch Besuche mehrerer Personen.

Voraussetzung für den Besuch ist, dass sich der Vater beim Eintritt in das Klinikum einem Corona-Schnelltest unterzieht und dieser negativ ausfällt.

Abstrichzeiten sind am Haupteingang des EK Ravensburg werktags von 8 bis 16.30 Uhr sowie an Wochenenden von 13.30 bis 16 Uhr. Am Westallgäu-Klinikum in Wangen ist die Abstrichstelle werktags von 6.30 bis 16 Uhr geöffnet. An Wochenendtagen erfolgt der Abstrich in der Notaufnahme.