Uwaga! spielt in der Zehntscheuer

Ein virtuoser klassischer Violinist mit Vorliebe für osteuropäische Musik, ein Jazzgeiger mit Punkrock-Erfahrung, ein meisterhaft improvisierender Akkordeonist mit Balkan-Sound im Blut und ein Bassist, der sich in Symphonieorchestern ebenso zu Hause fühlt, wie in Jazzcombos oder Funkbands. Uwaga! feilt seit mittlerweile 14 Jahren mit ungebremstem Eifer weiter an einer Musik ohne Grenzen, die glücklich macht. In der Zehntscheuer in Ravensburg geben Uwaga! am Donnerstag, den 5. Mai, um 20 Uhr ein Konzert. Karten kosten 21 Euro, für Zehntscheuer Mitglieder nur 18 Euro. Die Karten vom 19. November 2021 behalten ihre Gültigkeit.