Urteil zu Frauenparkplätzen: Sind auch Ravensburg und Weingarten betroffen?

Städte und Gemeinden dürfen auf öffentlichen Parkplätzen keine Frauenparkplätze ausweisen – jedenfalls nicht mit offiziellen Verkehrsschildern. Das hat das Verwaltungsgericht München entschieden. Die Stadt Ravensburg betrifft dieses Urteil nicht. Denn hier gebe es ohnehin keine Frauenparkplätze im öffentlichen Raum, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt. Auch Weingarten sieht keinen Handlungsbedarf.

Das Parkhaus Bahnstadt bei der Meersburger Brücke: Obwohl mit den Stadtwerken Ravensburg ein Eigenbetrieb der Stadt Eigentümer ist, dürfen hier Frauenparkplätze ausgeschildert werden. (Foto: Florian Peking)

Auf öffentlichen Parkplätzen dürfen ausschließlich Verkehrszeichen nach der Straßenverkehrsordnung (STVO) verwendet werden. In der STVO gibt es kein allgemein gültiges Verkehrszeichen, das Frauenparkplätze ausweist, eine entsprechende Beschilderung ist also nicht erlaubt. Männliche Fahrer, die ihr Auto im öffentlichen Raum auf einem Frauenparkplatz abstellen, dürfen auch nicht mit einem Bußgeld belangt werden. Städte und Gemeinden können eine Reservierung für Frauen lediglich empfehlen.

In Parkhäusern gilt andere Regelung

Diese Gesetzgebung gelte nur auf öffentlichen Parkplätzen, so die Stadt Ravensburg. Auf diesen aber gebe es in der Kommune keine Frauenparkplätze. In Parkhäusern allerdings schon. Parkhäuser betreffe diese Regelung aber nicht, da sie sich auf Privatgrund befänden. Hier habe der Besitzer Hausrecht und dürfe Parkplätze für Frauen reservieren. Das gelte auch für Parkhäuser, die die Stadt besitzt. In Ravensburg sind das zum Beispiel das Parkhaus Bahnstadt und das Parkdeck Oberamtei. Mit den Stadtwerken Ravensburg ist ein Eigenbetrieb der Eigentümer und Betreiber dieser Parkhäuser.

Die Hinweisschilder in Weingarten sind klar als nichtamtliche Verkehrszeichen zu erkennen. Kai-Joachim Ginser, Ordnungsamt Weingarten

Auch in Weingarten gibt es einige Parkplätze, die für Frauen ausgewiesen sind, zum Beispiel in der Tiefgarage am Stadtgarten. Diese Schilder seien aber nur als Empfehlung zu verstehen, wie die Stadt Weingarten auf SZ-Nachfrage erklärt. „Die Hinweisschilder in Weingarten sind ganz bewusst nicht an die im offiziellen Verkehrszeichenkatalog verwendeten Designs angelegt und somit klar als nichtamtliche Verkehrszeichen zu erkennen“, sagt Kai-Joachim Ginser vom Ordnungsamt Weingarten. Für die Stadt gebe es deshalb durch das Urteil des Verwaltungsgerichts München keinen Änderungsbedarf.

Wegen eines Schildes, das einen Frauenparkplatz auswies, hatte ein 25-jähriger Jurastudent vor dem Verwaltungsgericht München die Stadt Eichstätt verklagt. Er sieht darin eine Diskriminierung von Männern. In der Verhandlung einigten sich der Kläger und die Stadt darauf, dass die Kommune die bisherigen Schilder austauscht. Bei den neuen Schildern soll klar ersichtlich sein, dass sie keine offiziellen Verkehrszeichen sind und die Reservierung für Frauen nur als Empfehlung zu verstehen ist.