Urlaub vom Urlaub – nur für die Oberschwabenschau

Urlaub. Da fliegen andere auf Mittelmeer-Inseln. Jürgen Schäfer ist diesmal daheim geblieben. Zum Glück für die Oberschwabenschau: Denn so konnte er zwischendurch einen Tag Urlaub vom Urlaub nehmen, und höchstpersönlich dafür sorgen, dass die Innenausstattung einer Messehalle wohlbehalten vom Lager aufs Messegelände kommt.

In einer Halle in Oberzell schlummern viele Kubikmeter Holz in verschiedenen, sehr unhandlichen Formaten: der Bausatz für die Innenausstattung der Messehalle 9. Es sind insgesamt 26 Messestände aus heimischem Fichtenholz, die in jedem Messejahr auf- und wieder abgebaut werden.

Sie sind jeweils fünf mal fünf Meter groß und funktionieren mit einem Stecksystem. 26 Mal je vier Sparren (sechs Meter lang), vier Zangen (fünf Meter lang), vier Pfosten (zwei bis drei Meter lang). Plus Büge, Schwellen, Pfetten. Holzplatten, knapp einen Meter breit und zweieinhalb Meter hoch.

Eine Menge schlummerndes Holz

Also eine Menge schlummerndes Holz. Das Material gehört zur Oberschwabenschau. Die Messegesellschaft lässt diese Stände zu jeder Messe in Halle 9 aufbauen, dort, wo die Sonderschau „Der grüne Pfad“ ist. Aussteller können die Stände mieten und sich Zusatzausstattung wünschen, so was wie ein abschließbares Materiallager oder einen Besprechungsraum.

Fast doppelt so schnell wie beim ersten Mal

Wenn die Messe naht, ist es vorbei mit der Ruhe im Lager: Dann werden die Holzteile aufs Messegelände gekarrt. Genau dieser eine Tag ist es, der große Transporttag, der ohne Jürgen Schäfer einfach nicht denkbar wäre. Er organisiert und fährt diesen Transport schon, seitdem der hölzerne Riesen-Baukasten 2015 angeschafft wurde.

Jahr für Jahr hat er weiter gegrübelt, getüftelt und perfektioniert. Teile nochmal neu gebündelt. Fahrzeuge und Stapler variiert. „Je schneller, desto besser, da geht’s ja auch um Geld“, sagt er nüchtern. Mittlerweile klappt es fast doppelt so schnell wie beim ersten Mal. Ein Tag genügt, anfangs waren es zwei.

Alles muss ineinandergreifen

Jürgen Schäfer arbeitet im normalen Leben bei Holz Schütterle. Dort sorgt er dafür, dass alles ineinandergreift, Fahrzeuge, Logistik, Arbeitsabläufe, Transporte. Der traditionsreiche Ravensburger Betrieb mit eigener Sägerei kam über Empfehlung an den Auftrag für den Oberschwabenschau-Transport. Seither sind es Jahr für Jahr Schütterle-Fahrzeuge, die jene Berge an Holzmodulen auf die Messe bugsieren – immer koordiniert von Jürgen Schäfer.

Der würde es auch gar nicht anders haben wollen. „Bis ich das jemandem erklärt habe“, sagt er. Drum war es für ihn selbstverständlich, und zum Glück auch für die Gattin, dass er an einem Samstag mitten in seinem Urlaub ein bisschen Pause vom Urlaub macht, um „seinen“ Transport zur Oberschwabenschau eigenhändig machen zu können.

An einem regnerischen Samstagmorgen in aller Herrgottsfrühe standen die Männer am Lager. Jürgen Schäfer hat diesmal den Tieflader an einen wendigen Unimog gehängt, der enge Stellen besser passieren kann als ein großer Lastzug. Als zweites Fahrzeug hat er die dreiachsige LKW-Zugmaschine mitgebracht. Dazu seinen Chef als zweiten Fahrer, damit sie abwechselnd zum Messegelände pendeln können.

Zimmermanns-Verzapfungen fürs Baukastensystem

Mit dabei ist an diesen Tagen und beim anschließenden achttägigen Aufbau auch immer der Vater der hölzernen Bauteile: Martin Diethelm, Zimmermann aus Wolfegg. Er hat die 26 Messestände 2015 gebaut. Dank traditioneller Zimmermanns-Verzapfungen funktionieren sie als Baukasten.

Nutzbar wo und wie man mag – einzeln oder in langen Reihen nebeneinander. Das ist etwas ziemlich Besonderes und nachhaltig. Genau so wollte es Messechef Stephan Drescher: Anderswo werden Messestände nach einem oder wenigen Einsätzen oft entsorgt. Die Holzstände aus Halle 9 haben noch viel Lebenszeit vor sich. Und viele Transporte mit Jürgen Schäfer.

Eine Hochzeitssuppe bei den Landfrauen muss sein

Dessen Urlaub ist demnächst vorbei. Dann freut er sich auf den Messebesuch.

Ich bin ein gebürtiger Ravensburger. Ich geh aufs Rutenfest, und ich geh auf die Oberschwabenschau.

Er kann sich an kein Jahr erinnern, seit Kindesbeinen, in dem er nicht auf der Messe war. Egal, was man braucht, „es gibt dort ja alles – und auch manches, was man nicht braucht“. Klar, dass sich nach all den Jahren einige Rituale eingespielt haben: Eine Hochzeitssuppe bei den Landfrauen muss sein. Und glutamatfreie Gewürze kaufen. Vielleicht schaut er kurz in Halle 9 vorbei, ob die Stände gut dastehen. Vielleicht fällt ihm zwischendurch auch noch was ein, wie er den Transport weiter perfektionieren kann.