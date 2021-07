Warnung vor Unwetter in der Region: Hier muss mit Hagel und Starkregen gerechnet werden

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern im Laufe des Dienstags. Besonders zum Abend hin könnte es an manchen Orten in der Region kritisch werden. Am Mittag kann es bereits vereinzelt heftig regnen, ebenso können Windböen bis 80 km/h auftreten.

Im Lauf des Nachmittags nimmt das Gewitterpotential in der Region deutlich zu. Es kommt zu Starkregen und es fallen möglicherweise Hagelkörner mit bis zwei Zentimetern Größe.

Am Abend und bis in den Mittwoch hinein können lokal Superzellen entstehen. Diese sorgen für unwetterartigen Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter, Hagelkörner bis drei Zentimeter und schwere Sturmböen um die 100 km/h.

VIDEO vom Unwetter vergangene Woche am Bodensee:

Ein Tief von Westen hat schwüle und gewittrige Luft gebracht. Besonders den Bodenseekreis haben Sturm und Hagel getroffen.

Insbesondere die Region zwischen Ostalb und Bodensee könnte stark betroffen sein, schreiben die DWD-Experten.

VIDEO vom Unwetter vergangene Woche in Wangen:

In den vergangenen Wochen hatten schwere Unwetter Teile des Südwestens schwer getroffen. Vor allem der Raum Sigmaringen, Biberach, Ulm, auf der Ostalb und am Bodensee gab es teils schwere Verwüstungen durch Überschwemmungen.

Experten machen den Klimawandel für die Wetter-Extreme verantwortlich.

Gestern Land unter in Stuttgart und Region, vergangene Woche ein ähnliches Bild in Kirchheim, Tübingen, Reutlingen oder Biberach und auch heute türmen sich wieder dunkle Wolken am Himmel.