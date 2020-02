Unwetterwarnung für die Region: Schwerer Sturm ab Abend erwartet

Wieder muss sich Baden-Württemberg am Donnerstagabend auf schwere bis orkanartige Sturmböen einstellen.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, wird der Westwind im Lauf des Nachmittags stark zunehmen, auch mit Schneefall, Schneematsch und Glätte sei zu rechnen. Roland Roth von der Wetterwarte Süd warnt vor Aufenthalten im Freien.

Der Nachmittag ist noch ok, aber der Abend wird sicher nicht harmlos. Roland Roth

Den Höhepunkt des Sturms erwartet Wetterexperte Roth in der Region zwischen 18 und 23 Uhr. In niedrigeren Lagen seien schwere Sturmböen zwischen 80 und 90 Kilometern pro Stunde zu erwarten. In höheren Lagen zwischen 700 und 800 Metern - zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb, dem Höchsten und der Adelegg - rechnet Roth sogar mit orkanartigen Böen von mehr als 100 Kilometern pro Stunde.

"Bianca" bringt nicht nur Schnee: Ab dem späten Nachmittag muss von Westen her Sturmböen, teils auch mit schweren Sturmböen gerechnet werden. Im unmittelbaren Alpenvorland sind sogar einzelne orkanartige Böen möglich!

Auch, wenn die Winde vermutlich nicht ganz so stark werden wie zuletzt bei Sturmtief Sabine, sieht Roth durchaus Grund zur Vorsicht: „Der Nachmittag ist noch ok, aber der Abend wird sicher nicht harmlos.“

Unbedingt Waldgebiete meiden

Herabfallende Ziegel, Äste und umgestürzte Bäume – all das sei wieder möglich. „Man sollte auf jeden Fall Waldgebiete vermeiden“, sagt Roth.

Hier besteht nach Sturm Sabine eine noch höhere Gefahrenlage als ohnehin schon, da bereits angebrochen Äste oder ganze Bäume bei erneuten Böen herabfallen oder umstürzen können.

Auch auf Autofahrten und Aufenthalte im Freien sollte am Abend soweit möglich verzichtet werden. „Da kommt schon ein ordentlicher Wintersturm“, sagt Roth.

Es kommt ein Tief nach dem anderen. Das ist schon sehr ausgeprägt dieses Jahr. Wetterexperte Roland Roth

Es sind die warmen Luftströme vom Atlantik, die in diesem Jahr für einen milden und stürmischen Winter sorgen, erklärt der Wetterexperte. „Es kommt ein Tief nach dem anderen. Das ist schon sehr ausgeprägt dieses Jahr“, sagt Roth.

Ähnliche Auffälligkeiten wie vor 30 Jahren

Das macht sich auch an den über 200 Wetterstationen der Wetterwarte Süd bemerkbar. Es vergehe kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo mindestens Windstärke 8 gemessen werde, so Roth. „Das hatten wir in dieser Form zuletzt um 1990, als es schon einmal so viele Tiefdruckgebiete gab.“

Die vom Deutschen Wetterdienst angekündigten Schneefälle sind nach Roths Einschätzung „ein winterliches Zwischenspiel“. Vor allem in den niedrigen Lagen werde sich der Schnee nicht halten können.

In Sachen Sturm sei das Schlimmste am Freitag auch schon wieder überstanden. „Dann kommt die Ruhe nach dem Sturm“, sagt Roth. Und am Samstag sei mit deutlich milderen Temperaturen von über 10 Grad zu rechnen.

Zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März sei aber noch kein Schönwetterhoch in Sicht. Stattdessen geht es nach Roths Einschätzung erst einmal kühler und wechselhaft weiter.