Unwetterwarnung: Akute Überschwemmungsgefahr durch Dauerregen

Aufgrund von starken und anhaltenden Regenfällen wird in Baden-Württemberg und Bayern mit Überschwemmungen gerechnet. Auch vor schweren Sturmböen wird gewarnt.

Im News-Blog halten wir Sie hier auf Schwäbische.de zur aktuellen Lage den Tag über auf dem Laufenden.

Aktuelle Lage:

Hochwasser und Überschwemmungen durch Dauerregen

DWD warnt vor schweren Sturmböen

Bahn-Strecke zwischen Kempten und Immenstadt gesperrt

Aktuelle Unwetter-Gefahren

AKTUELLE ENTWICKLUNG:

12.20 Uhr: Erdrutsch beschädigt Wohnhaus

Nach starken Regenfällen haben sich in Simonswald bei Freiburg Erdmassen an einem Hang gelöst und ein am Berg stehendes Wohnhaus beschädigt. Das Gebäude im Kreis Emmendingen sei von Erde und Geröll getroffen worden, teilte die Polizei mit.

Verletzt wurde den ersten Angaben zufolge niemand. Es sei jedoch ein Schaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden.

12.00 Uhr: Neuschnee in den Höhenlagen

Dienstag und Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst mit deutlich kühleren Temperaturen. Im Süden werden weitere Niederschläge erwartet, oberhalb von 400 Metern auch Schnee.

So werden an den Alpen bis Mittwoch 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee, im Schwarzwald, Bayerischen Wald und Erzgebirge 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee erwartet.

11.50 Uhr: Warnung vor Sturmböen

Nach heftigen Regenfällen warnt der Deutsche Wetterdienst nun auch vor schweren Sturmböen in der Nacht zum Dienstag.

Vor allem in Regionen südlich der Donau sei mit Windgeschwindigkeiten von rund 100 Stundenkilometern zu rechnen.

An der Kaltfront und bei möglichen Gewittern sind außerdem Orkanböen von bis zu 120 Stundenkilometern, in den Hochlagen sogar extreme Orkanböen von mehr als 140 Stundenkilometern denkbar.

11.15 Uhr: Zug-Verbindungen betroffen

Folgende Strecken sind betroffen:

EC-Züge (Zürich) - Lindau - München fallen in beiden Richtungen zwischen Lindau und München aus

IC 2012 (Oberstdorf - Dortmund) fällt zwischen Oberstdorf und Stuttgart aus

IC 2013 (Dortmund - Oberstdorf) fällt zwischen Stuttgart und Oberstdorf aus

IC 2084 (Oberstdorf - Augsburg) fällt aus

IC 2085 (Augsburg - Oberstdorf) fällt aus

10.30 Uhr: Bahnstrecke gesperrt

Die anhaltenden Regenfälle haben auch bereits Auswirkungen auf den Bahnverkehr in der Region. So ist aktuell bereits die Strecke zwischen Kempten (Allgäu) Hbf und Immenstadt gesperrt, wie die Deutsche Bahn bestätigt.

Diese Maßnahmen würde wegen "des andauernden Starkregens im Allgäu und des angekündigten Hochwassers der Iller und der damit verbundenen Flutung der Hochwasser-Polder" getroffen, so die Bahn. Es komme derzeit somit auch zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn.

Für Reisende ist zwischen Lindau und München in beiden Richtungen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Wie die Bahn erklärt, fahren die Busse ab Lindau bzw. München in den Abfahrtszeiten der ausfallenden Eurocity-Züge.

"In Lindau fahren die Busse am Bahnhofsvorplatz ab, in München am Hauptbahnhof am Ausgang Arnulfstraße", heißt es auf der Webseite der Deutschen Bahn. "Die Busse verkehren in beiden Richtungen direkt zwischen Lindau und München und halten nicht in Kempten (Allgäu) bzw. Buchloe. Hierdurch kommt es zu Reisezeitverlängerungen zwischen 30 und 60 Minuten."

10.00 Uhr: Allgäu und Neu-Ulm im Fokus

Im Laufe des Vormittags könnte nach DWD-Angaben für den Zulauf der Iller im Allgäu und an der Oberen Donau in Neu-Ulm die Warnstufe drei erreicht werden, was überschwemmte Keller und Beeinträchtigungen im Verkehr zur Folge haben könnte.

09.00 Uhr: Unwetterwarnungen des DWD

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor unwetterartigen Regenfällen mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter im Allgäu und im Nordschwarzwald.

Die Experten vermuten demnach, dass Wasserstände vereinzelt so stark ansteigen könnten, wie in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern rechnete mit Überschwemmungen im Allgäu und im östlichen Alpenbereich.