Aktuelle Unwetter-Warnungen für die Region: Sturm und Dauerregen

Der April macht seinem Ruf als wilder Wettermonat alle Ehre. Bereits heute am Donnerstag überquert uns das Sturmtief Nassim. Dabei kann es zu Windgeschwindigkeiten auf höheren Lagen von bis zu 100 km/h kommen. In den Niederungen ist es zwar weniger stürmisch, der Wind bläst aber in Böen dennoch heftig.

Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried erwartet auch für die Region im Flachland Böen mit Geschwindigkeiten von 70 bis 90 km/h.

Ungefährlich ist das ganze nicht. Weil die Böden immer noch recht trocken sind, kann es stellenweise dazu führen, dass Bäume entwurzelt werden und umkippen. Wälder und stark bewachsene Flächen sollten ab dem späten Nachmittag bis zum frühen Abend gemieden werden.

Auch die Deutsche Bahn stellt sich auf Behinderungen ein. Das Unternehmen reagiert auf die Wetterwarnung und warnt seine Kunden vor mögliche Behinderungen, vor allen in den Höhenlagen des Landes kann es zu sturmbedingten Einschränkungen oder auch Zugausfällen kommen.

Eine Wetterberuhigung währt nur kurz. Bereits am morgigen Freitag geht es nahtlos weiter. Auf das Sturmtief Nassim folgt das Sturmtief Ortrud. Auch diese Wetterfront bringt der Region ungemütliche Stunden. Speziell im Allgäu ist von Donnerstagabend bis Samstag mit Dauerregen zu rechen, in der Spitze können 70 Liter auf den Quadratmeter niedergehen. Es bleibt stark windig bis stürmisch.

Der Samstag ist ebenfalls ein richtiger Aprilwettertag. Kühle Temperaturen, gemischt mit Regen, Graupel und in höheren Lagen auch Schneeschauer bestimmen den Tag. Lokal kann es in der Region auch zu Gewittern kommen. Wetterexperte Roth warnt zudem vor Frostbildung in der Nacht zum Sonntag.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen einer Wetterberuhigung. Die Regen, Graupel- und Schneeschauer lassen nach und zu Wochenbeginn erwartet uns sogar sonniges und milderes Frühlingswetter mit Temperaturen bis zu 25 Grad bereits am Montag.

Zur Mitte der nächsten Woche dürfen sich dann übrigens erneut die Waschanlagenbetreiber freuen, zum Leid der Autofahrer. Eine neue Ladung Saharastaub ist im Anflug. Prognosen von Wetterexperte Roth gehen davon aus, dass uns dieser am Dienstag oder Mittwoch in der Region niedergehen wird. In welchem Ausmaß, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht abschätzen.

Saharastaub färbt den Himmel in der Region