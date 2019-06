Unwetter in Rumänien trifft auch Oberschwaben

Eine Gewitterfront ist am Samstag, 1. Juni, über Teile von Rumänien hinweg gezogen. Tornado, Hagel und Starkregen verwüsteten viele Ortschaften und zerstörten Existenzen. Es traf auch den Ort Sebesel in der Region Alba (Siebenbürgen), aus der viele Erdbeerpflücker kommen, die bei der Familie Schäffer in Oberzell arbeiten.

Wie die Familie in einer Pressemitteilung der „Schwäbischen Zeitung“ schreibt, verwandelte sich ein kleiner Bach, der offen durch die Ortschaft fließt, innerhalb weniger Minuten in einen reißenden Strom. Ein Lastwagen und mehrere Autos seien mitgerissen, viele Wohnungen und Häuser überflutet, Wohnungseinrichtungen vom Wasserstrom zerstört worden. Das Wasser habe zeitweise über einen Meter hoch in den Häusern gestanden und nach dem Ablaufen eine etwa 30 Zentimeter dicke Schlammschicht hinterlassen. Wie durch ein Wunder sei niemand getötet worden.

Nach den ersten Nachrichten aus der Heimat, ereigneten sich nach Angaben der Familie Schäffer viele dramatische Szenen auf dem oberschwäbischen Feld. Viele hätten geweint und sich um die Familienangehörigen in Rumänien gesorgt. Der Sachschaden sei groß, die Häuser und Wohnungseinrichtungen aber nicht versichert gewesen. Vielen Familien reiche das Geld, das sie in Deutschland verdienen, nur geradeso zum Überleben, an eine Absicherung denke niemand.

Wer seinen „Nachbarn auf Zeit“ von der Erdbeerplantage mit einer kleinen Spende helfen will, kann eine Summe auf ein Spendenkonto überweisen. Das Geld komme den Familien zugute, die für den Aufbau und die Renovierung der Wohnungen sonst keine staatliche Hilfe bekämen.