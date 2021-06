Die Region kommt nicht zur Ruhe: Erneut kommt es zu starken Schauern und Gewittern

Es ist beinahe eine Blaupause der Vorwoche: Am Montagabend wurde der Südwesten erneut von heftigen Unwettern heimgesucht, wie schon in der vergangenen Woche. Diesmal hat es in der Region besonders die Landkreise Tuttlingen, Rottweil und den Bodenseekreis getroffen. In Tuttlingen gab es handtellergroße Hagelkörner und in Bösingen bei Rottweil mussten die Helfer mit Traktor und Schneeschiebern die Eismassen von der Straße schieben.

Bereits für heute Nachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst erneut vor Unwetter. Aus der Schweiz nähert sich die nächste Unwetterfront, die in der Region zu schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel führen kann.

Roland Roth von der Wetterwarte Süd schätzt die Lage für die Region so ein: Gegen 14.30 Uhr könnte das Unwetter bereits im Landkreis Ravensburg eintreffen. Um etwa 15 Uhr in Ravensburg selbst.

In Stetten bei Meersburg ist das Unwetter am Dienstag gegen 14.30 Uhr bereits angekommen.

Einzelne Zellen statt Frontformation

Der Unterschied zu gestern: Heute sind vermehrt sogenannte Einzelzellen unterwegs, die aber ziemlich massiv aussehen im Modell, so der SZ-Wetterexperte Roth.

Das Unwetter gestern hatte eher einen Frontcharakter, es kam also geballt auf die Region zu. Das sei heute nicht der Fall, vielmehr könnten unwetterartige Schauer aus einzelnen Gewitter-Zellen regional auftreten.

Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried. (Foto: Archiv: Katja Korf)

Die aktuellen Temperaturen auch als Folge des Klimawandels führen vermehrt zu solchen extremen Unwettern, ist sich Roth sicher. Der Juni beispielsweise hatte zum jetzigen Zeitpunkt bereits sechs Tage mit Temperaturen jenseits der 30 Grad. „So viele Tage gab es in den Siebzigern über drei ganze Sommer verteilt“, sagt Roth. Ein Zeichen, dass der Klimawandel in der Region angekommen ist, so Roth.

Die Temperatur hier in der Region ist in den letzten 20 bis 30 Jahren um beinahe zwei Grad angestiegen.

Diese schwülwarme Luft, verbunden mit einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit und einer ausgeprägten Höhenkaltluft, die noch aus dem kalten und nassen Frühjahr stammt, sind der ideale Nährboden für die extremen und heftigen Gewitter momentan.

In Langenargen hat der Sturm für hohe Wellen gesorgt. (Foto: Andy Heinrich)

Wo genau die aber runtergehen und wen es am meisten trifft, diese Vorhersage ist kaum zu treffen. „Gewitter entladen sich nach dem Zufallsprinzip“, sagt Roth, „meistens kann man erst eine halbe Stunde vorher genau schätzen, wo das passiert.“

Diese Regionen trifft es eher selten

Auffällig ist jedoch, dass es beinahe immer die gleichen Regionen trifft. Das Donautal zum Beispiel oder die Linie vom Bodensee über Ravensburg bis nach Oberschwaben. Regionen wie Wangen beispielsweise kommen oft glimpflich davon, wenn in der Region schwere Unwetter toben. Roth bestätigt die Beobachtung und erklärt: „Das hat mit topographischen Gegebenheiten zu tun.“

„Stellen Sie sich vor, sie sitzen in dem Gewitter und fahren über den Bodensee, da ist erst mal weit und breit nichts. Dann treffen Sie auf Land und vor ihnen ist ein Berg. Da müssen Sie innerhalb kürzester Zeit aufsteigen und dann entladen Sie sich dabei. Deshalb bekommen die, die vor dem Berg wohnen mehr ab, als die hinterm Berg.“

Es sind also die Geländeeigenschaften, die mitunter bestimmen, wo ein Gewitter sich stärker entfalten kann und wo nicht. Für das Donautal ist es der Albaufstieg, am Bodensee sind es auf deutscher Seite die Thaler Höhe, der Sipplinger Berg und andere Erhebungen, die den Gewittern die Stirn bieten und klein-klimatisch in das große Ganze eingreifen.

Die Lage am Dienstagnachmittag und darüber hinaus

Für den heutigen Nachmittag warnt der Meteorologe für die gesamte Region vor erneuten schweren Gewittern. Einen besonderen Blick richtet er auf den östlichen Teil des Bodensees.

Rund um Kressbronn, Wasserburg, Lindau und das Westallgäu. Dort braut sich im errechneten Modell etwas zusammen. „Das gefällt mir gar nicht“, sagte Roth während des Gesprächs mit Schwäbische.de.

Aber auch für andere Regionen gilt äußerster Vorsicht. Weiter im Landesinneren könnte der Landkreis Sigmaringen wieder von starken Unwettern getroffen werden. Das ist aber nur eine vorsichtige Schätzung und gibt für andere Teile der Region keine Garantie, dass es dort nicht auch heftig krachen könnte.

Entwarnung gibt Roth allerdings für die kommenden Tage. „Die Luft ist so langsam raus“, sagt er. Wenn wir den heutigen Tag überstanden haben, dann beruhigt sich das Wetter erst mal.

Und schon für heute Abend wagt er eine gute Prognose. Nach dem spannungsgeladenen Wetter heute Nachmittag, steht einem entspannten Fußballabend mit dem Klassiker Deutschland gegen England nichts im Weg. Die spannungsgeladene Luft verlagert sich auf den Fußballplatz in Wembley beim Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Europameisterschaft.