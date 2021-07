Unwetter aktuell: Behörden in Katastrophengebieten bieten Evakuierung an — viel Regen in der Region

Unwetter könnten am kommenden Wochenende in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns erneut zu starken Regenfällen führen - und damit die Pegel der Flüsse wieder steigen lassen. Im Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wird ebenfalls mit starken Regenfällen gerechnet. Der Überblick zu Baden-Württemberg, Bayern und der Hochwasserregion:

Nutzen Sie für lokale Warnungen die Warn-Apps Nina und Katwarn

Informieren Sie sich über die Unwetter-Warnung des DWD

Behalten Sie den Himmel im Blick und brechen Freiluft-Aktivitäten rechtzeitig ab

Drei Zentimeter große Hagelkörner in Baden-Württemberg

Am Samstag brauen sich ab dem späten Nachmittag teils schwere Gewitter im Süden Baden-Württembergs zusammen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Meteorologen rechnen mit schweren Sturmböen bis zu 90 Kilometer pro Stunde.

Zudem fallen bis zu drei Zentimeter große Hagelkörner und 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Am Abend können im Süden und Osten des Landes bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter in wenigen Stunden fallen.

In der Nacht zum Sonntag regnet und gewittert es weiter. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad im Bergland und 29 Grad im Nordosten des Landes.

Auch am Sonntag rechnen die Meteorologen weiter mit vielen Wolken, Regen und Gewitter. Im Laufe des Tages nehmen Regen und Gewitter zu, die Meteorologen rechnen zudem lokal mit Unwetter. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad auf der Alb und 27 Grad am Oberrhein.

Gewitterfront erreicht Bayern am Mittag

Eine Gewitterfront hat am Samstag Bayern erreicht: Im Allgäu blitzte und donnerte es am Morgen. Wetterbedingte Notrufe habe es aber kaum gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Beamten wurden zum Beispiel wegen eines Blitzeinschlags auf freier Fläche alarmiert. Die Schauer und Gewitter zogen am Vormittag weiter nach Oberbayern.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Samstag in den Regionen südlich von München vor schweren Gewittern. Laut der Meteorologen ziehen ab dem Spätnachmittag die Schauer aus den Alpen heraus in Richtung Alpenvorland.

Das Gewitterrisiko steige zum Abend. Punktuell sei Starkregen von bis zu 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich, sagte ein Meteorologe des DWD am Samstag. Es ist lokal mit schweren Sturmböen von bis zu 100 Kilometer pro Stunde zu rechnen.

Bäume können umkippen. Auch Hagel ist möglich.

Der DWD geht von tausenden Blitzen am Samstag aus. Das sei in den Sommermonaten nicht selten, ungewöhnlich sei aber die Intensität der Gewitterzellen, sagte der Meteorologe.

Diese bringen viel Wasser mit sich. Wenn die Zellen sich über dem Starnberger See entladen, würde wenig passieren, außer das der Wasserstand steige. Sollte der Starkregen aber in den Bergen oder an Flüssen fallen, könnten im Laufe des Tages auch Keller volllaufen.

Im Hochwassergebiet regnet es erneut und die Menschen können sich evakuieren lassen

Das Tief Dirk bringt nach Angaben des DWD in großen Teilen Deutschlands Schauer und Gewitter.

Rund eineinhalb Wochen nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz haben in dem betroffenen Gebiet am Samstag erneut Regenfälle eingesetzt — und es wurden Evakuierungen angeboten.

Wie die Leiterin des Katastrophenschutzstabs, Begona Hermann, mitteilte, ist im Laufe des Tages laut Deutschem Wetterdienst mit örtlichen Niederschlägen im Bereich von maximal 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter zu rechnen; stellenweise auch nur 10 Liter. Ab Sonntagmorgen gegen 6 Uhr könne sich die Wetterlage noch verschärfen.

Den besonders betroffenen Kommunen sei daher ein Evakuierungsangebot gemacht worden. In den gefährdeten Gebieten Schuld, Insul, Dümpelfeld und Bad Neuenahr sollen die Menschen demnach mit Shuttlebussen zu einer Notunterkunft in Leimersdorf gebracht werden können.

Die Bahnstrecke im Ortsteil Walporzheim ist unterspült. In den vom Unwetter betroffenen Gebieten halten die Aufräumungsarbeiten an. (Foto: Thomas Frey / DPA)

„Das entscheiden dann die Menschen selbst“, so Hermann, denn die Wetterlage sei nicht so verschärft wie in der vergangenen Woche. „Aber wir haben eine nicht mehr funktionierende Kanalisation.“ Daher würden sich die Regenfälle anders auswirken als noch vor zehn Tagen.

Wegen der Wetterlage könnten die Helfer nicht so intensiv arbeiten wie zuvor. Dies soll laut Hermann für eine konzentrierte Abfall-Abfuhraktion genutzt werden. Ziel sei es, die sich am Straßenrand auftürmenden Müllberge so schnell wie möglich zu beseitigen.

Freiwillige Helfer im Krisengebiet Ahr sollen dieses wegen der schwierigen Umstände dort möglichst schnell außerdem wieder verlassen.

Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) am Samstag mit. Als Grund nannte sie die starken Niederschläge an diesem Wochenende, die zerstörte Infrastruktur und die unübersichtliche Verkehrssituation. Den Angaben zufolge werden Shuttle-Busse eingesetzt, die die Helfer zurückbringen.